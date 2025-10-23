BofA relève le PT de Zions Bancorp en citant de bonnes perspectives de croissance et des résultats solides au troisième trimestre ; relève la notation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Corrige "Zions" de "Zion" dans le titre)
23 octobre - ** BofA relève l'objectif de cours (PT) de la banque régionale Zions Bancorp à 62 $ contre 59 $ et relève sa note de "sous-performance" à "neutre" ** La société de courtage estime que le ratio cours/bénéfice actuel de la société, qui est inférieur d'environ 19 % à la moyenne historique, ne tient pas compte du potentiel de croissance de la banque ** La société de courtage note également que l'entreprise a annoncé une augmentation de son bénéfice au troisième trimestre cette semaine, stimulée par l'augmentation des revenus d'intérêts et une croissance plus large des prêts dans un contexte d'atténuation de l'incertitude économique ** Le revenu net d'intérêt, la différence entre ce que les banques gagnent sur les prêts et ce qu'elles paient sur les dépôts, a augmenté à 672 millions de dollars, contre 620 millions de dollars au cours du trimestre précédent
** Sept des 25 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée", 17 comme "conservée" et une comme "vendue"; PT médian de 62 $ - LSEG
** En incluant les mouvements de la séance, l'action est en baisse de ~3,9 % depuis le début de l'année
