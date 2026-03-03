BofA relève le PT de XPO et prévoit une croissance des bénéfices en 2026

3 mars - ** BofA Global Research augmente l'objectif de prix sur la société de logistique XPO XPO.N de 214 à 223 $; réitère la notation "achat"

** Le nouveau PT représente une hausse de 3,6% par rapport à la dernière clôture de l'action

** BofA s'attend à ce que la rentabilité de XPO augmente de 100 à 150 points de base en 2026, soutenue par une demande soutenue indiquée dans l'indice de demande de son enquête Truck Shipper

** La société de courtage relève ses prévisions de bénéfices par action pour 2027 de 5,90 $ à 6 $

** 20 des 26 courtiers évaluent le titre à "acheter" ou plus, cinq à "conserver" et un à "vendre", leur prévision médiane est de 206 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, XPO a progressé de 58,3 % depuis le début de l'année