BofA relève le PT d'Avery Dennison, citant des tendances macroéconomiques positives

5 janvier - ** BofA augmente l'objectif de prix sur le fabricant de produits d'emballage Avery Dennison AVY.N de 195 $ à 198 $, et maintient la note "achat"

** Le nouveau PT représente une hausse de 8,5% par rapport à la dernière clôture de l'action

** Le courtier s'attend à ce qu'Avery Dennison bénéficie de l'amélioration des tendances macroéconomiques, les étiquettes intelligentes étant le moteur de la croissance dans les années à venir

** Cependant, BofA abaisse l'estimation du BPA 2026 d'AVY de 10,55 $ à 10,10 $ en raison de la faiblesse des volumes, des coûts d'intérêt plus élevés et des primes d'intéressement attendues

** Neuf des 14 sociétés de courtage évaluent l'action à "acheter" ou plus, quatre à "conserver" et une à "vendre"; leur PT médian est de 204 $, selon les données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions ont baissé de 1 % depuis le début de l'année