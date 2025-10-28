 Aller au contenu principal
BofA relève la note de Virtu Financial à "achat" en raison de solides prévisions de croissance
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 17:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 octobre - ** BofA Global Research relève la note de Virtu Financial VIRT.N de "neutre" à "achat" et réduit son objectif de cours de 52 $ à 45 $.

** L'objectif de cours révisé représente un potentiel de hausse de 32,9 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action.

** L'action de VIRT augmente de près de 3,3 % pour atteindre environ 35 $ dans les échanges matinaux.

** "Bien que VIRT ait connu un recul de sa part de marché, la croissance de LDD % sur son marché final de courtage de détail devrait permettre une croissance positive de ses bénéfices à long terme", affirme la société de courtage.

** La société de courtage s'attend à ce que VIRT, sous sa nouvelle direction, poursuive une expansion plus agressive sur les marchés des options, des crypto-monnaies et du crédit.

** Quatre des huit sociétés de courtage recommandent l'action à "achat" ou plus, trois à "conserver" et une à "vendre"; leur objectif de cours médian est de 45 $ – données compilées par LSEG.

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en baisse de 2 % depuis le début de l'année.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

