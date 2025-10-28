BofA relève la note de Virtu Financial à "achat" en raison de solides prévisions de croissance

28 octobre - ** BofA Global Research relève la note de Virtu Financial VIRT.N de "neutre" à "achat" et réduit son objectif de cours de 52 $ à 45 $.

** L'objectif de cours révisé représente un potentiel de hausse de 32,9 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action.

** L'action de VIRT augmente de près de 3,3 % pour atteindre environ 35 $ dans les échanges matinaux.

** "Bien que VIRT ait connu un recul de sa part de marché, la croissance de LDD % sur son marché final de courtage de détail devrait permettre une croissance positive de ses bénéfices à long terme", affirme la société de courtage.

** La société de courtage s'attend à ce que VIRT, sous sa nouvelle direction, poursuive une expansion plus agressive sur les marchés des options, des crypto-monnaies et du crédit.

** Quatre des huit sociétés de courtage recommandent l'action à "achat" ou plus, trois à "conserver" et une à "vendre"; leur objectif de cours médian est de 45 $ – données compilées par LSEG.

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en baisse de 2 % depuis le début de l'année.