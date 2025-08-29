BofA relève la note de Southwest Gas à "acheter" en raison de son évaluation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 août - ** BofA Global Research relève la note de l'entreprise énergétique Southwest Gas Holdings SWX.N de "neutre" à "acheter"; augmente l'objectif de prix de 76 $ à 84 $

** Le nouveau PT représente une hausse de ~8% par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage considère que le profil risque/récompense de SWX s'améliore à mesure que la société vend sa participation dans Centuri Holdings CTRI.N et recycle le capital dans son service public de base

** "Nous considérons que l'action est sous-évaluée par rapport aux sociétés locales de distribution de gaz comparables si l'on tient compte de l'opportunité de croissance et nous considérons la valorisation actuelle comme un point d'entrée attractif" - BofA

** 4 des 7 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus et 3 à "conserver"; leur prévision médiane est de 82 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action a progressé de ~10% depuis le début de l'année