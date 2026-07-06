BofA relève l'objectif de cours de General Dynamics en raison des perspectives de croissance dans le secteur de la défense

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6 juillet - ** BofA Global Research relève son objectif de cours pour General Dynamics GD.N , géant de la défense et de l'aérospatiale, de 400 à 415 dollars; l'analyse réitère sa recommandation "Achat"

** Ce nouvel objectif de cours représente une prime de 11% par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** Selon BofA, l’augmentation de 209 millions de dollars du financement alloué par l’armée au programme Abrams Engineering de GD devrait générer environ 35 millions de dollars de chiffre d’affaires annuel supplémentaire jusqu’en 2031

** La société de courtage ajoute que la priorité accordée par l’administration Trump à la construction navale américaine, conjuguée à la forte dynamique des programmes de sous-marins des classes Columbia et Virginia, laisse entrevoir un potentiel de hausse pour le segment naval de GD

** Elle s’attend à ce que le conflit au Moyen-Orient ait un impact minime sur la montée en puissance de la production de Gulfstream, car seulement environ 3% de la flotte mondiale d’avions d’affaires est basée dans la région

** Elle ajoute que la demande d’avions d’affaires continue de dépasser l’offre, et que la stabilisation accrue de la chaîne d’approvisionnement pourrait permettre de revoir à la hausse ses prévisions de livraisons pour 2026, actuellement fixées à 165 appareils

** À la clôture d’hier, le titre affichait une hausse d’environ 11% depuis le début de l’année