BofA relève l'objectif de cours de Delta Air en raison de la forte demande premium et de la reprise des voyages d'affaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 octobre - ** BofA Global Research augmente l'objectif de cours de Delta Air DAL.N à 74$ contre 70$, et réitère sa notation à "acheter"

** Le nouvel objectif de cours implique une prime de 20,8% par rapport à la dernière clôture de l'action

** BofA indique que la compagnie observe des tendances positives à l'approche de la fin de l'année, une forte demande de la part des entreprises, une augmentation des revenus de la cabine premium et une amélioration des performances transatlantiques, bien que la demande globale reste faible

** Le cabinet d'études relève ses prévisions de BPA pour 2025 à 6,02 $, contre 5,79 $, et pour 2026 à 7 $, contre 6,87 $

** 22 des 24 courtiers évaluent le titre à "acheter" ou plus, 2 à "conserver"; leur objectif de cours médian est de 72 $ - données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions sont en hausse de 1,5 % depuis le début de l'année