BofA relève l'objectif de cours de Caterpillar ; les actions augmentent

15 octobre - ** BofA Global Research relève son objectif de cours (PT) pour Caterpillar CAT.N à 594 $ contre 517 $ et maintient sa recommandation à l'achat

** Le nouvel objectif de cours (PT) représente une prime de 12,6% par rapport à la dernière clôture du titre

** Les actions de la société progressent de près de 1,5 % à environ 535 $ lors des échanges du matin

** BofA indique que l'entreprise est confrontée à des contraintes d'approvisionnement en turbines, mais qu'elle voit un potentiel de hausse grâce à la vigueur du marché secondaire et à d'éventuels investissements visant à accroître la capacité

** La demande de CAT reste faible, mais les niveaux de stocks s'améliorent, et la pression sur le segment des industries de la construction à la fin de 2025 devrait s'atténuer avec des révisions plus stables en 2026

** 14 des 28 courtiers évaluent le titre à "acheter" ou plus, 13 à "conserver" et 1 à "vendre", leur objectif de cours (PT) médian est de 469,34 $ - données compilées par LSEG

** L'action a progressé de 45,4 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture