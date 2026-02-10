BofA relève l'objectif de cours de Caterpillar en raison de l'élargissement de la demande de turbines

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 février - ** BofA Global Research augmente l'objectif de cours du fabricant de machines lourdes Caterpillar CAT.N à 825 $ contre 735 $, et maintient sa note à "acheter"

** Le nouveau PT implique une hausse de 11,2% par rapport à la dernière clôture de l'action

** BofA indique que la demande de turbines de Caterpillar s'étend désormais au-delà des centres de données, ce qui atténue les craintes de surcapacité potentielle

** BofA ajoute que l'activité de production d'énergie de CAT connaît une croissance "époustouflante"

** Les actions de la société sont en légère hausse de 0,2 % à environ 744 $ avant le marché

** 15 des 30 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 13 comme "conservée" et 2 comme "vendue"; leur prévision médiane est de 677 $ - données compilées par LSEG

** En 2025, CAT a augmenté de ~57,9%