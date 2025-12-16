BofA relève l'objectif de cours d'Estee Lauder ; les actions augmentent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 décembre - ** Les actions du fabricant de cosmétiques Estee Lauder EL.N augmentent de près de 2,7% à environ 103,8 dollars avant bourse

** BofA Global Research relève l'objectif de cours d'Estee Lauder à 130$ contre 120$ et ajoute le titre à la liste US 1, en maintenant la note "buy"

** Le nouvel objectif de cours représente une hausse de 28,7% par rapport à la dernière clôture de l'action

** BofA nomme Estee Lauder sa valeur préférée du secteur de la beauté pour 2026, citant son plan « Beauty Reimagined »

** La société de courtage voit la croissance stimulée par l'augmentation des dépenses de consommation, soutenue par 800 millions à 1 milliard de dollars d'économies de coûts et de réinvestissement

** Le redressement de la société sera désormais soutenu par l'amélioration du marché de la beauté, en particulier en Chine et aux États-Unis, qui contribue à hauteur de 40 % aux revenus d'Estee Lauder

** A la dernière clôture, les actions ont augmenté de 34,7 % depuis le début de l'année