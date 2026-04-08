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BofA réduit les prévisions pour Hims & Hers, citant la pression à court terme du passage au GLP-1 de marque
information fournie par Reuters 08/04/2026 à 16:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 avril - ** La société de courtage BofA Global Research réduit le prix de vente du fournisseur de télésanté Hims & Hers Health HIMS.N à 21 $, contre 23 $ auparavant

** Le nouveau PT représente une hausse de 7,7 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** BofA indique que la transition de la société vers des médicaments GLP-1 de marque et un plus grand nombre de revenus internationaux devraient peser sur les marges à court terme, mais pourraient soutenir une activité plus durable au fil du temps

** Les prévisions d'Ebitda pour 2026 sont inférieures d'environ 20 % au consensus de Wall Street et la contribution estimée de l'Ebitda du GLP-1 pourrait chuter d'environ 50 % d'une année sur l'autre

** estime que HIMS peut convertir 40 à 50 % des abonnés GLP-1 actuels en produits de marque, tandis que 5 à 10 % d'entre eux restent sous forme de traitements composés

** Le changement se traduira par des revenus trimestriels de GLP-1 d'environ 60 à 90 millions de dollars, ainsi que par 5 000 à 10 000 nouveaux abonnés à des produits de marque par trimestre - BofA

** BofA indique que HIMS vise à accroître les activités internationales à plus d'un milliard de dollars sur trois ans, Eucalyptus devant être le plus grand contributeur après la conclusion de l'accord à la mi-2026

** L'action HIMS est en baisse de 50,5 % depuis le début de l'année

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HIMS&HERS HLTH RG-A
19,770 USD NYSE +1,23%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 08/04/2026 à 16:31:00.

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