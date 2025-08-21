BofA réduit le PT de Lockheed Martin alors que les charges pèsent sur les perspectives

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 août - ** BofA Global Research réduit l'objectif de prix de Lockheed Martin LMT.N de 495 $ à 480 $, ce qui représente une hausse de 7,6 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** BofA estime que la division Missiles and Fire Control (MFC) de LMT contribuera à améliorer les marges à court terme, en raison de la demande liée à la reconstitution attendue des stocks

** Cependant, malgré les fortes capacités de LMT en matière de missiles, la société de courtage estime que l'entreprise sera pénalisée en raison des charges de 1,8 milliard de dollars signalées dans son secteur aéronautique

** "Nous pensons que le principal risque pour LMT à court terme est de surmonter ces programmes difficiles et de rassurer les investisseurs que le risque a vraiment été réduit" - BofA

** BofA réduit ses prévisions de bénéfice par action pour 2025 à 21,95 $ contre 27,30 $, alors que les prévisions de LMT pour juillet allaient de 21,70 $ à 22 $

** 9 des 23 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 13 à "conserver" et 1 à "vendre"; leur prévision médiane est de 480 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action avait chuté de 8,2 % depuis le début de l'année