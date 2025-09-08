BofA prévoit une croissance de 10 % à 15 % des commissions de banque d'investissement au troisième trimestre

La Banque d'Amérique

BAC.N s'attend à ce que les commissions de la banque d'investissement augmentent de 10 % à 15 % au troisième trimestre par rapport à l'année précédente, a déclaré lundi le directeur financier Alastair Borthwick.

Les revenus de la division des marchés devraient augmenter d'un pourcentage moyen à un chiffre, pour un 14e trimestre consécutif, a-t-il dit aux investisseurs lors d'une conférence.

"Les commissions de la banque d'investissement augmentent de 10 % à 15 %, nous serons en phase avec ces chiffres, peut-être même un peu plus", a déclaré Alastair Borthwick.

Les fusions et acquisitions mondiales ont atteint 2,6 billions de dollars, le chiffre le plus élevé pour les sept premiers mois de l'année depuis le pic de l'ère de la pandémie de 2021. Les conseils d'administration des entreprises sont en quête de croissance et l'optimisme quant à l'essor de l'intelligence artificielle a compensé l'incertitude liée aux droits de douane américains.

Les finances des consommateurs restent saines, car les dépenses liées aux cartes de crédit s'accélèrent et moins d'emprunteurs ont des impayés à long terme, a-t-il déclaré.

"Le consommateur semble à ce stade... résilient, en bonne santé et en bonne position, et cela se reflète dans nos chiffres sur la qualité des actifs", a-t-il déclaré.

La qualité des actifs de la banque commerciale reste également élevée, à l'exception de l'immobilier commercial, a déclaré Alastair Borthwick.

Le revenu net d'intérêt - ou la différence entre ce qu'une banque gagne sur les prêts et ce qu'elle paie pour les dépôts - est en passe d'augmenter de 6 à 7 % cette année, alimenté par des paiements d'intérêts plus élevés et un coup de pouce de la réévaluation des actifs à taux fixe, a-t-il dit.

En juillet, la banque a réaffirmé que son revenu net d'intérêts atteindrait 15,5 à 15,7 milliards de dollars au quatrième trimestre. Elle devrait encore augmenter l'année prochaine, a-t-il ajouté.

Bank of America organisera une journée des investisseurs le 5 novembre, la première depuis plus de dix ans, afin de discuter des opportunités de croissance dans l'ensemble de ses activités, a indiqué Alastair Borthwick.