BofA nomme des coprésidents, tandis que le directeur général Moynihan déclare qu'il restera en poste jusqu'à la fin de la décennie

Bank of America BAC.N a nommé Dean Athanasia et Jim DeMare comme coprésidents, a déclaré la banque américaine vendredi, alors que le directeur général Brian Moynihan a renforcé son engagement à conduire la deuxième plus grande banque du pays jusqu'à la fin de la décennie.