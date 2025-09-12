BofA nomme des coprésidents, tandis que le directeur général Moynihan déclare qu'il restera en poste jusqu'à la fin de la décennie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Bank of America BAC.N a nommé Dean Athanasia et Jim DeMare comme coprésidents, a déclaré la banque américaine vendredi, alors que le directeur général Brian Moynihan a renforcé son engagement à conduire la deuxième plus grande banque du pays jusqu'à la fin de la décennie.
