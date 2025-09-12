 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
BofA nomme des coprésidents et son directeur général déclare qu'il restera en poste jusqu'à la fin de la décennie
information fournie par Reuters 12/09/2025 à 23:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du contexte de la succession du directeur général dans le troisième paragraphe et d'une citation d'analyste dans le dernier paragraphe.) par Lananh Nguyen et Ateev Bhandari

La Banque d'Amérique BAC.N a nommé Dean Athanasia et Jim DeMare comme coprésidents vendredi, signe que la deuxième plus grande banque américaine prépare des successeurs potentiels pour le directeur général Brian Moynihan.

"Dans leurs nouvelles fonctions de coprésidents, Dean et Jim travailleront avec moi pour mener des actions stratégiques de grande envergure qui sont essentielles à notre performance à long terme", a déclaré Moynihan dans une lettre communiquée aux employés.

Moynihan a néanmoins réaffirmé son engagement à diriger l'entreprise jusqu'à la fin de la décennie. Le directeur général est l'un des plus anciens dirigeants du secteur. Il a pris les rênes en 2010 après un processus de succession tumultueux, et a piloté le redressement de la banque après la crise financière de 2008.

Le directeur financier Alastair Borthwick a également été nommé vice-président exécutif.

"Ils sont préparés sur la base de ce mouvement, mais Bank of America a dit très peu de choses sur la succession", a déclaré Stephen Biggar, analyste chez Argus Research.

BANK OF AMERICA
50,580 USD NYSE -0,30%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

