BofA nomme des coprésidents et son directeur général déclare qu'il restera en poste jusqu'à la fin de la décennie

(Ajout du contexte de la succession du directeur général dans le troisième paragraphe et d'une citation d'analyste dans le dernier paragraphe.) par Lananh Nguyen et Ateev Bhandari

La Banque d'Amérique BAC.N a nommé Dean Athanasia et Jim DeMare comme coprésidents vendredi, signe que la deuxième plus grande banque américaine prépare des successeurs potentiels pour le directeur général Brian Moynihan.

"Dans leurs nouvelles fonctions de coprésidents, Dean et Jim travailleront avec moi pour mener des actions stratégiques de grande envergure qui sont essentielles à notre performance à long terme", a déclaré Moynihan dans une lettre communiquée aux employés.

Moynihan a néanmoins réaffirmé son engagement à diriger l'entreprise jusqu'à la fin de la décennie. Le directeur général est l'un des plus anciens dirigeants du secteur. Il a pris les rênes en 2010 après un processus de succession tumultueux, et a piloté le redressement de la banque après la crise financière de 2008.

Le directeur financier Alastair Borthwick a également été nommé vice-président exécutif.

"Ils sont préparés sur la base de ce mouvement, mais Bank of America a dit très peu de choses sur la succession", a déclaré Stephen Biggar, analyste chez Argus Research.