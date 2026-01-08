 Aller au contenu principal
BofA Global Research relève le prix de Coinbase à "acheter"
information fournie par Reuters 08/01/2026 à 19:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 janvier - ** BofA Global Research fait passer la bourse de crypto-monnaies Coinbase COIN.O de "neutre" à "achat"

** La société de courtage indique qu'elle évolue d'une simple bourse de crypto-monnaies vers une plateforme financière diversifiée

** Finance décentralisée (DeFi) pivot stratégique et catalyseur de jetons natifs avec Base, sa blockchain de couche 2 construite sur ethereum vise à être un réseau décentralisé et sans permission, selon la société de courtage

** Base est la clé de l'expansion de COIN dans l'infrastructure et le lancement d'un jeton natif encouragerait les constructeurs, les créateurs et les premiers utilisateurs; le lancement d'un jeton natif pourrait également lever des milliards de dollars en espèces, selon le courtier

** 25 des 36 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 12 la maintiennent et 1 la vend fortement; le PT médian est de 381 $ - données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, COIN a baissé de 4,5 % au cours des 12 derniers mois

