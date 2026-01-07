 Aller au contenu principal
BofA Global Research relève l'objectif de cours de Sandisk à 390 dollars
information fournie par Reuters 07/01/2026 à 14:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 janvier - ** BofA Global Research augmente l'objectif de cours du fabricant de dispositifs de stockage de données Sandisk SNDK.O de 300 $ à 390 $

** Le nouveau PT représente une hausse de 11,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage cite la flash NAND qui, de produit cyclique, devient un composant stratégique de l'infrastructure de l'intelligence artificielle, stimulant les marges bénéficiaires et la capacité bénéficiaire à long terme

** La flash NAND est une technologie de mémoire centrale utilisée dans les dispositifs de stockage de données tels que les disques durs à état solide

** La demande reste forte et les prix robustes, ce qui devrait entraîner d'importantes révisions positives des estimations, selon la société de courtage

** 14 des 20 sociétés de courtage attribuent à l'action une note "acheter" ou "supérieure" et 6 une note "conserver"; l'objectif de cours médian est de 276 $ - données compilées par LSEG

** SNDK a fait ses débuts en février 2025 après s'être séparée de Western Digital WDC.O et a progressé de 980,7 % au cours des neuf derniers mois

