BofA Global Research initie une couverture sur Aura Minerals ; les actions augmentent
information fournie par Reuters 22/09/2025 à 17:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 septembre - ** Les actions du mineur d'or Aura Minerals AUGO.O augmentent de ~7 % à 34,19 $, après que BofA Global Research ait initié une couverture avec une note d'achat et un objectif de prix de 40 $

** Le nouvel objectif de prix représente une hausse de 25,1 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage indique qu'AUGO est en tête de ses pairs pour la croissance de la production d'or et qu'elle se situe dans la moitié inférieure de la courbe des coûts de maintien

** La société de courtage s'attend à ce que la production d'or d'AUGO augmente de 86 % jusqu'en 2027, grâce à la montée en puissance de la mine Borborema, à la construction du projet Matupa et à l'acquisition bientôt conclue de Mineracao Serra Grande

** L'entreprise présente un bilan solide, est plus diversifiée que ses pairs et dispose d'une durée de vie significative de ses réserves minérales

** "Elle a également de solides antécédents en matière de respect des objectifs d'exploitation et de livraison de projets dans les délais et le budget" - BofA

** En incluant les mouvements de la séance, AUGO est en hausse de 183,3 % depuis le début de l'année

