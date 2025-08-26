BofA Global Research commence à couvrir Oklo en lui attribuant la note "achat"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 août - ** BofA Global Research initie une couverture sur la société de technologie nucléaire Oklo OKLO.N soutenue par Sam Altman avec une note d'achat et un objectif de prix de 92 $

** Le PT représente une prime de 29,2% par rapport à la dernière clôture de l'action

** Les actions d'Oklo augmentent d'environ 2,3 % à 72,8 $ en pré-marché

** La société de courtage indique qu'Oklo est bien positionnée pour répondre aux besoins croissants en énergie de l'IA, alors que le nucléaire reprend de la vigueur, soutenu à la fois par le DOE et par les opérateurs de centres de données

** Neuf des 14 sociétés de courtage ont attribué la note "achat" ou supérieure, quatre la note "maintien" et une la note "vente"; PT médian de 74 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action a progressé de ~235% depuis le début de l'année