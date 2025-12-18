BofA Global relève son objectif de cours pour Old Dominion Freight Line

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 décembre - ** Les actions de la compagnie maritime américaine Old Dominion Freight Line ODFL.O augmentent de 1,48% à 158,04 dollars

** BofA Global Research relève son objectif de cours sur ODFL à 165 $ contre 149 $, soit une hausse de 5,9 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage cite les opérations solides d'ODFL, le pouvoir de fixation des prix et la reprise attendue des bénéfices après le creux de 2025, ce qui justifient son multiple de 31×

** Les marges du quatrième trimestre devraient être en deçà de la saisonnalité, le ratio d'exploitation d'ODFL devant se détériorer à 77,2 % en raison de volumes plus faibles que d'habitude en octobre

** BofA déclare que les signes de resserrement de l'offre sur le marché du transport de lots complets sont prometteurs, mais que la demande reste faible

** La capacité de transport de lots complets est mise à l'épreuve par les règles d'octroi de licences et d'essais, les retraits d'équipement, la faiblesse des commandes de camions et les faillites, selon la société de courtage

** 10 des 26 sociétés de courtage recommandent l'action à l'achat ou à l'achat fort, 13 à conserver et 3 à la vente ou à la vente forte; l'objectif de cours médian est de 155 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, ODFL a baissé de 11,7 % depuis le début de l'année