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BofA et Goldman repoussent leurs attentes de baisse des taux de la Fed en raison des risques d'inflation et des données sur l'emploi
information fournie par Reuters 11/05/2026 à 09:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Modification de l'identifiant média; mise à jour de l'ensemble du texte suite à la révision des prévisions de BofA) par Kanishka Ajmera

BofA Global Research et Goldman Sachs sont les dernières sociétés de courtage à avoir repoussé la date de leurs prévisions de baisse des taux de la Réserve fédérale américaine, invoquant une inflation élevée due aux prix élevés de l'énergie et au renforcement du marché du travail.

BofA Global Research s'attend désormais à ce que la Fed maintienne ses taux inchangés jusqu'à la fin de l'année, avec deux baisses de 25 points de base en juillet et septembre 2027, tandis que Goldman Sachs prévoit des baisses en décembre 2026 et mars 2027, contrairement à ses prévisions antérieures qui tablaient sur une première baisse des taux en septembre 2026.

De nombreuses sociétés de courtage internationales ont repoussé leurs prévisions concernant les baisses de taux aux États- Unis en 2026, les avis étant partagés entre un certain assouplissement et l'absence totale de baisses, alors que la guerre au Moyen-Orient, qui dure depuis 10 semaines, a fait grimper les prix de l'énergie et incité les décideurs politiques à la prudence face aux risques d'inflation.

Les données publiées vendredi ont montré que l'emploi aux États-Unis avait progressé plus que prévu en avril et que le taux de chômage était resté stable à 4,3 %, renforçant ainsi les anticipations selon lesquelles la banque centrale maintiendrait ses taux d'intérêt inchangés pendant un certain temps.

Les analystes de Goldman Sachs ont écrit que « si le marché du travail ne s'affaiblit pas suffisamment cette année, nous nous attendrions plutôt à ce que le FOMC procède à deux dernières baisses en 2027 », dans une note datée du 8 mai.

La Fed a maintenu ses taux inchangés lors de sa réunion du 29 avril, à l'issue d'un vote inhabituellement divisé (8 contre 4), le plus serré depuis 1992. L'inflation américaine reste bien supérieure à l'objectif de 2 % de la Fed.

Les traders s'attendent à ce que la banque centrale maintienne ses taux d'intérêt dans une fourchette comprise entre 3,50 % et 3,75 % jusqu'à la fin de l'année.

« Nous pensons que Warsh, le futur président de la Fed, fera pression pour une baisse des taux, mais les données actuelles excluent toute réduction pour l’instant », ont déclaré les analystes de BofA dans une note datée du 8 mai.

« Toutefois, des baisses devraient être envisagées d’ici l’été prochain, l’inflation étant alors beaucoup plus proche de l’objectif. »

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 11/05/2026 à 09:13:53.

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