BofA envisage de nouvelles cartes de crédit avec un taux d'intérêt de 10 %, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Modification des sources, mise à jour des actions, ajout d'éléments de contexte aux paragraphes 6, 7 et 10) par Manya Saini et Utkarsh Shetti

Bank of America BAC.N envisage des options pour proposer de nouvelles cartes de crédit avec un taux d'intérêt de 10% afin de satisfaire les demandes du président Donald Trump, a déclaré jeudi une source au fait du dossier.

Citigroup C.N envisage également de nouvelles cartes avec un taux de 10% comme solution potentielle à un large plafond, selon Bloomberg News, qui a rapporté la nouvelle en premier.

Citigroup s'est refusé à tout commentaire.

Les actions de BofA étaient en hausse de près de 1,1 % dans les échanges de l'après-midi, tandis que Citi était en hausse de près de 2 %.

M. Trump, qui a demandé pour la première fois un plafond de 10 % pour les taux d'intérêt au début du mois, a déclaré mercredi qu'il demanderait au Congrès d'approuver cette mesure pour un an.

La proposition a suscité des réactions négatives de la part des organismes du secteur bancaire, les dirigeants avertissant également que ce plafond de grande envergure entraînerait un recul des prêts et freinerait la croissance économique. Toutefois, certains experts estiment que les cartes de crédit sont très rentables et qu'il est possible d'abaisser les taux.

Les analystes ont déclaré qu'une telle mesure nécessiterait une législation, dont l'adoption par le Congrès est peu probable. Certains ont également noté que l'industrie pourrait faire pression pour un compromis où les prêteurs lanceraient des cartes sans fioritures aux taux de 10 % avec moins d'avantages.

Les banques américaines avaient jusqu'au 20 janvier pour mettre en œuvre le plafond proposé pour la première fois par M. Trump dans un message sur Truth Social, mais la Maison-Blanche n'avait pas fourni de détails sur la manière dont ce plafond serait appliqué.

Le directeur général de Bank of America, Brian Moynihan, a déclaré que la proposition restreindrait l'accès au crédit, tandis que la patronne de Citigroup, Jane Fraser, a affirmé qu'elle aurait un impact sur les dépenses et l'économie.

Les cartes de crédit constituent un important moteur de profit pour les banques, qui appliquent des taux élevés à ces prêts non garantis afin de compenser le risque de défaillance plus élevé.