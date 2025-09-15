 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
BofA constate des délais de livraison plus longs pour l'iPhone 17
information fournie par Zonebourse 15/09/2025 à 17:02

Bank of America a renouvelé lundi son opinion 'surperformance' sur le titre Apple , assortie d'un objectif de cours de 270 dollars, constatant que les délais de livraison du nouvel iPhone tendaient à s'allonger par rapport à l'an dernier.

Dans une note de recherche, le broker indique qu'il faut attendre en moyenne 19 jours cette année pour recevoir un iPhone 17, contre 10 jours l'an dernier pour l'iPhone 16, soit le délai le plus long observé depuis l'iPhone 11 témoignant de la robustesse de la demande pour le dernier-né de la firme à la pomme.

BofA, qui dit se baser sur les informations disponible sur le site d'Apple et chez les opérateurs, constate que trois jours après l'ouverture des précommandes, les modèles iPhone 17 Pro et Pro Max affichent déjà des délais de livraison plus longs que ceux des iPhone 16 Pro/Pro Max à la même période l'an dernier, de l'ordre de 18 jours contre 14 en 2024 pour le modèle Pro et de 25 jours contre 23 il y a un an pour le Pro Max.

Selon les calculs du courtier, c'est l'iPhone Air, son modèle le plus haut de gamme (1229 euros), qui affiche le délai de livraison le plus court à l'heure actuelle, soit environ six jours en moyenne, même si l'appareil fait visiblement l'objet d'une demande robuste au Japon et en France, où les délais sont un peu plus longs que dans les autres pays, fait-il remarquer.

