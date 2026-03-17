Boeing vise un retour à la rentabilité de sa division commerciale en 2026
information fournie par Zonebourse 17/03/2026 à 16:00
Le constructeur prévoit d'accélérer la production de son modèle phare, le 737 MAX, en passant d'environ 42 appareils par mois actuellement à 47 d'ici la fin de l'année. Boeing ambitionne également de livrer environ 500 exemplaires de cet avion en 2026. Ce monocouloir constitue un élément clé de la stratégie de redressement du groupe, tant en termes de volumes que de rentabilité.
Les livraisons du premier trimestre ont été légèrement perturbées par des problèmes de câblage affectant environ 25 appareils. Selon la direction, ces incidents ont été rapidement résolus en quelques jours de travail supplémentaires et ne devraient pas avoir d'impact significatif sur les livraisons sur l'ensemble de l'année.
L'action cédait 1% à la Bourse de New York mardi en début de séance.
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