 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Boeing vise un retour à la rentabilité de sa division commerciale en 2026
information fournie par Zonebourse 17/03/2026 à 16:00

Boeing anticipe des marges stables, voire légèrement positives, pour sa division d'avions commerciaux cette année, selon les déclarations de son directeur financier Jay Malave lors d'une conférence à Londres. Cette activité reste centrale dans le redressement financier du groupe, après avoir enregistré des pertes de 632 millions de dollars en 2025 et de 2,1 milliards de dollars en 2024.

Le constructeur prévoit d'accélérer la production de son modèle phare, le 737 MAX, en passant d'environ 42 appareils par mois actuellement à 47 d'ici la fin de l'année. Boeing ambitionne également de livrer environ 500 exemplaires de cet avion en 2026. Ce monocouloir constitue un élément clé de la stratégie de redressement du groupe, tant en termes de volumes que de rentabilité.

Les livraisons du premier trimestre ont été légèrement perturbées par des problèmes de câblage affectant environ 25 appareils. Selon la direction, ces incidents ont été rapidement résolus en quelques jours de travail supplémentaires et ne devraient pas avoir d'impact significatif sur les livraisons sur l'ensemble de l'année.

L'action cédait 1% à la Bourse de New York mardi en début de séance.

Valeurs associées

BOEING CO
209,320 USD NYSE -1,95%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank