Boeing: vers une flotte quadruplée en 20 ans en Asie information fournie par Cercle Finance • 07/02/2025 à 15:05









(CercleFinance.com) - Boeing estime que sa flotte d'avions commerciaux en Inde et en Asie du Sud devrait pratiquement quadrupler d'ici les 20 prochaines années.



Selon l'avionneur, cette expansion sera alimentée par une demande accrue et une hausse du trafic aérien régional, qui augmentera de plus de 7 % par an jusqu'en 2043, portée par une croissance économique durable, une connectivité améliorée et des politiques favorisant la libéralisation du transport aérien, selon les prévisions du Commercial Market Outlook (CMO) de Boeing.



Boeing estime que les avions monocouloirs, comme le 737 MAX, représenteront près de 90 % de ses livraisons, tandis que la flotte d'avions gros-porteurs quadruplera avec le développement des liaisons long-courriers vers l'Amérique du Nord.



L'avionneur anticipe par ailleurs que le marché du fret aérien devrait quintupler tandis que la demande en pilotes, personnel de cabine et techniciens quadruplera pour atteindre 129 000 personnes.





