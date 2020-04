Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing va reprendre la semaine prochaine une partie de sa production aux USA Reuters • 17/04/2020 à 01:48









WASHINGTON, 17 avril (Reuters) - Boeing BA.N a déclaré jeudi qu'il allait reprendre la semaine prochaine la production de ses appareils commerciaux dans l'Etat de Washington, où l'avionneur américain avait suspendu le mois dernier ses activités dans le cadre des mesures instaurées pour endiguer l'épidémie de coronavirus. Par ailleurs, dans une lettre adressée aux employés que Reuters a pu consulter, le directeur général du groupe a déclaré que l'industrie aéronautique allait avoir besoin d'aide financière de la part du gouvernement américain. "Notre équipe continue de se focaliser sur les meilleurs moyens de maintenir les flux de liquidités (...) jusqu'à ce que nos clients recommencent à acheter des avions", a écrit Dave Calhoun. Quelque 27.000 salariés de Boeing dans l'Etat de Washington vont reprendre la production des 747, 767, 777 et 787. Une série de mesures de sécurité ont été prises par l'avionneur, dont l'instauration d'heures de travail différées, des marquages destinés à faire respecter la distanciation sociale et le port obligatoire d'un masque de protection. (David Shepardson; version française Jean Terzian)

