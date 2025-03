Boeing: un nouveau responsable des relations investisseurs information fournie par Cercle Finance • 28/03/2025 à 10:01









(CercleFinance.com) - Boeing a annoncé la nomination d'Eric Hill au poste de vice-président des relations avec les investisseurs.



Eric Hill sera chargé des relations de Boeing avec les investisseurs. Il succède à Matt Welch , qui a été promu vice-président et directeur financier de Boeing Commercial Airplanes.



' L'expérience d'Eric dans nos activités de défense et commerciales, ainsi que son expérience dans la banque d'investissement, lui seront très utiles pour guider nos interactions avec les actionnaires et les analystes financiers ', a déclaré Brian West, directeur financier de Boeing.



Eric Hill occupait le poste de vice-président des finances pour la division Mobilité, Surveillance et Bombardiers de Boeing Défense, Espace et Sécurité. Il a auparavant occupé des postes de direction financière sur les programmes 777/777X/767 et sur le site d'Everett.



Ces nominations à la direction entrent en vigueur le 5 mai .







