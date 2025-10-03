Boeing repousse à 2027 les livraisons de 777X

(AOF) - Le constructeur aéronautique Boeing reporte une fois de plus l’arrivée de son gros-porteur 777X. Prévu initialement pour 2020, puis repoussé à 2025, cet appareil devrait désormais entrer en service à partir du premier trimestre 2027, selon des informations rapportées par l’agence Bloomberg qui cite des sources proches du dossier. Une nouvelle désillusion pour la compagnie aérienne Lufthansa, client de lancement du programme. Selon Bloomberg, ce retard pourrait obliger Boeing à inscrire dans ses comptes une charge estimée entre 2,5 et 4 milliards de dollars.

En septembre dernier, Kelly Ortberg, PDG de Boeing, avait affirmé que son groupe prenait du retard dans la certification du programme 777X, mettant en avant "une montagne de travail à faire", et qu'aucun nouveau problème technique n'avait surgi.

Le Boeing 777X est un avion de ligne biréacteur à fuselage large.

