Boeing renoue avec les bénéfices au T4

(Actualisé tout du long avec plus de détails et contexte)

par Dan Catchpole et Nathan Gomes

Boeing BA.N a annoncé mardi avoir enregistré un bénéfice au quatrième trimestre après une perte les trois mois précédents, grâce à la vente de son fournisseur de logiciels de navigation, à l'augmentation de la production d'avions et à des livraisons plus importantes.

La société a également enregistré une charge de 565 millions de dollars (474,27 millions d'euros) sur son programme de ravitaillement en vol KC-46.

Sur la période, le constructeur aéronautique a affiché un bénéfice net de 8,22 milliards de dollars, soit 10,23 dollars par action, contre une perte de 3,86 milliards de dollars, soit 5,46 dollars par action, à la même période l'année dernière.

Malgré l'amélioration de la production, la division avions commerciaux de Boeing a enregistré une perte trimestrielle de 632 millions de dollars. La division défense et espace a perdu 507 millions de dollars.

Les résultats trimestriels comprennent la vente de Jeppesen à Thoma Bravo pour 10,6 milliards de dollars en numéraire et le rachat de Spirit AeroSystems pour 4,7 milliards de dollars en actions. Boeing a remboursé la dette de Spirit pour environ 3 milliards de dollars, ce qui s'est traduit par un gain net d'environ 7,6 milliards de dollars.

Le chiffre d'affaires de Boeing au quatrième trimestre a augmenté de 57% pour atteindre 23,95 milliards de dollars, alors que les prévisions tablaient sur environ 22,6 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Boeing a engrangé 375 millions de dollars de liquidités au quatrième trimestre, mais a tout de même dépensé 1,9 milliard de dollars sur l'année, en partie à cause des retards de certification des programmes 737 MAX et 777X.

Le titre baisse d'environ 1% en avant-Bourse.

LA PRODUCTION DU 737 MAX ATTEINT 42 EXEMPLAIRES PAR MOIS

Boeing a terminé l'année avec une production de 42 exemplaires du 737 MAX par mois et est en train d'augmenter la cadence de production du 787 à huit exemplaires par mois.

Toutes divisions confondues, la société a livré 600 avions de ligne l'année dernière, son meilleur résultat depuis 2018.

Au cours des années précédentes, Boeing a été frappé de plein fouet par le scandale du 737 MAX après des accidents mortels qui ont mis en évidence des problèmes systémiques de qualité et de sécurité.

L'avionneur américain a été aussi confronté à la pandémie de COVID-19 et aux goulets d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement.

"Les progrès suscitent des attentes, et nos clients et parties prenantes vont attendre davantage de nous cette année", a déclaré mardi Kelly Ortberg, président-directeur général de Boeing, dans une note adressée aux employés. "Et nous devons attendre davantage les uns des autres", a-t-il ajouté.

