Boeing remporte un contrat militaire étranger de 4,7 milliards de dollars pour des hélicoptères AH-64E Apache

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Boeing BA.N a déclaré mercredi qu'il produirait des hélicoptères d'attaque AH-64E Apache pour des clients internationaux, dont 96 pour les forces armées polonaises, dans le cadre d'un contrat de vente militaire à l'étranger d'une valeur de près de 4,7 milliards de dollars attribué par l'armée américaine.
