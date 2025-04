Boeing réduit ses pertes

(AOF) - Au premier trimestre 2025, le chiffre d'affaires de Boeing a augmenté de 18% à 19,5 milliards de dollars, principalement grâce à 130 livraisons d’avions commerciaux contre 83 il y a un an à la même période (soit une progression de 57%). Le chiffre d’affaires du segment "avions commerciaux" a grimpé de 75 % à 8,15 milliards de dollars. Sur cette période, le groupe a réduit ses pertes sur un an. Elles s'élèvent désormais à 31 millions de dollars contre 355 millions de dollars l'année dernière. La perte par action ressort à 0,16 dollar contre 0,56 dollar un an avant.

Le free cash flow est négatif à hauteur de 2,29 milliards de dollars contre -3,42 milliards de dollars, un an auparavant.

Sur ce trimestre, le carnet de commandes total du constructeur aéronautique a atteint 545 milliards de dollars, dont plus de 5 600 avions commerciaux.

En outre, Boeing indique que la production d'appareils 737 a progressivement augmenté au cours de ce premier trimestre. Elle devrait encore atteindre son objectif de 38 avions par mois cette année.

"Notre entreprise progresse dans la bonne direction, car nous constatons une amélioration de nos performances opérationnelles dans toutes nos activités grâce à l'attention constante que nous portons à la sécurité et à la qualité", a déclaré Kelly Ortberg, PDG de Boeing.

AOF - EN SAVOIR PLUS