Boeing reçoit des commandes de l'armée américaine pour neuf hélicoptères Chinook d'une valeur de 461 millions de dollars
information fournie par Reuters 21/10/2025 à 21:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Boeing BA.N a annoncé mardi avoir reçu des commandes pour neuf hélicoptères CH-47F Block II Chinook de la part de l'armée américaine via deux contrats d'une valeur de 461 millions de dollars.

Cette commande porte à 18 le nombre d'hélicoptères CH-47F Block II sous contrat, a précisé Boeing.

Valeurs associées

BOEING CO
216,671 USD NYSE -0,08%
