Boeing reçoit des commandes de l'armée américaine pour neuf hélicoptères Chinook d'une valeur de 461 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Boeing BA.N a annoncé mardi avoir reçu des commandes pour neuf hélicoptères CH-47F Block II Chinook de la part de l'armée américaine via deux contrats d'une valeur de 461 millions de dollars.
Cette commande porte à 18 le nombre d'hélicoptères CH-47F Block II sous contrat, a précisé Boeing.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer