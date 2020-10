Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing publie sa quatrième perte trimestrielle d'affilée Reuters • 28/10/2020 à 15:31









(Actualisé avec précisions, contexte, cours de Bourse) 28 octobre (Reuters) - Boeing BA.N a publié mercredi sa quatrième perte trimestrielle consécutive, conséquence de la crise du coronavirus et de l'immobilisation prolongée des 737 MAX, mais il a réaffirmé sa prévision d'une reprise des livraisons de cet appareil avant la fin de l'année. Le groupe américain d'aéronautique et de défense a précisé qu'il maintenait les cadences de production de ses modèles gros porteurs, revues en forte baisse en juillet, et il a redit viser une production de 31 monocouloirs par mois à l'horizon du début 2022. La pandémie de COVID-19 a paralysé le secteur du transport aérien contraignant les grandes compagnies à demander des aides gouvernementales, à réduire leurs coûts et à différer les livraisons d'avions. Boeing a ainsi réduit sa production, supprimé des milliers d'emplois et revu sa stratégie de développement tout en étant mis en difficulté par l'immobilisation au sol de son avion 737 MAX après deux accidents mortels. Le directeur général, Dave Calhoun, a déclaré au cours d'une interview à CNBC que la compagnie était sur le point de d'obtenir une nouvelle autorisation de vol pour son 737 MAX et qu'il s'attendait à ce que le trafic aérien termine l'année à environ 30%-35% du niveau de 2019. Boeing table sur un retour à un niveau d'avant-crise dans environ trois ans. Alors que l'avionneur s'efforce de réduire ses coûts, Dave Calhoun a également annoncé aux employés dans un mémo publié mercredi que le groupe prévoyait de supprimer quelque 30.000 emplois - soit près du double de ce qui était initialement prévu - pour atteindre un effectif d'environ 130.000 personnes d'ici fin 2021. Sur le trimestre juillet-septembre, son chiffre d'affaires s'affiche à 14,14 milliards de dollars (12,05 milliards d'euros), soit une baisse de 29% par rapport à l'année précédente, là où le consensus le donnait à 13,90 milliards de dollars. La période se solde par une perte par action hors éléments exceptionnels de 1,39 dollar alors que les analystes tablaient en moyenne sur une perte plus importante à 2,52 dollars. L'action Boeing perdait 2,80% vers 14h20 GMT dans les échanges à Wall Street. (Eric M. Johnson à Seattle et Ankit Ajmera à Bangalore, version française Marc Angrand et Laetitia Volga, édité par Nicolas Delame)

Valeurs associées BOEING CO NYSE -3.37%