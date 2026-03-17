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Boeing prévoit de rentabiliser sa division d'avions commerciaux en 2027
information fournie par Reuters 17/03/2026 à 17:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction des prévisions de bénéfices pour la division des avions commerciaux à 2027 au lieu de cette année dans le titre et le premier paragraphe) par Dan Catchpole et Nathan Gomes

Boeing BA.N s'attend à ce que sa division d'avions commerciaux dégage un bénéfice en 2027, et non cette année comme prévu précédemment, en raison des coûts plus élevés que prévu de son achat de Spirit AeroSystems, a déclaré le directeur financier Jay Malave mardi lors de la conférence de Bank of America Global Industrials à Londres.

La division des avions commerciaux a perdu 632 millions de dollars en 2025 et 2,1 milliards de dollars en 2024.

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