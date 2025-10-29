Boeing: perte plus lourde qu'attendu au 3T, due à une lourde charge sur le 777X

Logo de Boeing, le 18 janvier 2024 à El Segundo, en Californie ( AFP / Patrick T. Fallon )

Le constructeur aéronautique américain Boeing a annoncé mercredi une perte nette de 5,34 milliards de dollars au troisième trimestre, plus lourde qu'attendu par les marchés du fait d'une charge de 4,9 milliards de dollars avant impôts sur son programme de bicouloir 777X, très en retard.

Au troisième trimestre 2024, Boeing avait publié une perte nette de 6,17 milliards.

Son chiffre d'affaires a bondi de 30% sur la même période cette année, à 23,27 milliards de dollars, profitant d'une reprise de la production et des livraisons après la crise provoquée par un incident en vol en janvier 2024 et une longue grève dans deux grosses usines à l'automne de cette année-là.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action Boeing cédait 1,02%.

La branche d'aviation commerciale (BCA) a livré 440 avions entre juillet et septembre, soit une centaine de plus qu'au troisième trimestre 2024, a relevé Kelly Ortberg, patron du groupe, dans un message adressé aux employés, précisant constater aussi une "forte demande" avec 774 commandes en 2025 - plus de double de l'année précédente.

- Livraison reportée -

A noter qu'il a de nouveau fait état d'un flux de trésorerie positif - 1,12 milliard de dollars -, pour la première fois depuis le quatrième trimestre 2023.

Le consensus des analystes de FactSet attendait un chiffre d'affaires de 22,06 milliards de dollars et un petit bénéfice de 100 millions.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels - valeur privilégiée par les marchés -, la perte nette ressort à 7,47 dollars contre une perte nette de 10,44 dollars un an plus tôt.

Le consensus anticipait une perte nette de 5,16 dollars par action.

Ce n'est pas la première fois que Boeing est contraint de passer une lourde charge sur le programme du long courrier 777X, son nouveau gros porteur biréacteur.

Il avait notamment inscrit une charge avant impôts de 3 milliards de dollars au troisième trimestre 2024, en partie imputée à ce programme, et une de 6,5 milliards dès le quatrième trimestre 2020 totalement attribuée à ce programme. En d'autres occasions, le groupe n'a pas communiqué le détail.

Le 777-9, première version du programme qui en prévoit trois, a été présenté en 2013 et devait entrer en exploitation en 2020 mais il n'est toujours pas certifié par le régulateur de l'aviation civile (FAA).

Depuis de longs mois, la direction assurait que les premières livraisons se dérouleraient en 2026 mais des informations de presse début octobre indiquaient un décalage à 2027, évoquant une charge entre 2,5 et 4 milliards.

M. Kelly l'a confirmé mercredi: "La finalisation du programme de certification prend davantage de temps que prévu. Nous avons ajusté nos attentes concernant la certification et nous anticipons désormais la première livraison du 777-9 en 2027", a-t-il indiqué dans son message.