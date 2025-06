Boeing n'a livré aucun avion en Chine en mai

Des fuselages de Boeing 737 à l'usine de Renton, dans l'Etat de Washington, le 15 avril 2025 ( AFP / Jason Redmond )

Boeing n'a livré aucun avion en Chine au mois de mai malgré le feu vert de Pékin, qui avait temporairement interdit en avril aux compagnies aériennes chinoises de faire affaire avec le constructeur aéronautique américain du fait de la guerre commerciale initiée par Washington.

Les deux plus grandes puissances économiques mondiales ont finalement annoncé mi-mai la suspension, pour 90 jours, de la majeure partie de leurs surtaxes respectives.

Dans la foulée, Pékin a donné des directives pour une reprise des livraisons des avions Boeing - plus gros exportateur américain - mais le processus et les démarches administratives devaient prendre "un peu de temps", avait alors expliqué à l'AFP une source proche du dossier.

Un Boeing 777 (devant) et un 787-9 Dreamliner en cours de production à l'usine d'Everett, dans l'Etat de Washington, le 26 juin 2024 ( POOL / Jennifer Buchanan )

Selon les données publiées mardi par Boeing, le groupe a procédé à 45 livraisons en mai (24 un an plus tôt): 32 exemplaires de la famille du 737 - dont 31 737 MAX, avion le plus vendu de Boeing - , sept 787 Dreamliner, cinq 777 Fret et un 767 Fret.

Depuis le début de l'année, il a remis 220 avions à leurs propriétaires - dont 164 737 MAX - contre 131 sur les cinq premiers mois de 2024.

A noter qu'en fin de mois, le groupe est parvenu à hisser la production du 737 au plafond mensuel de 38 appareils imposé par le régulateur aérien (FAA) après l'incident en vol en janvier 2024 sur un 737 MAX 9 d'Alaska Airlines, qui a plongé l'avionneur dans une crise existentielle.

- Cadence accélérée -

Kelly Ortberg, patron de Boeing, avait indiqué récemment être proche de ce plafond et compter demander l'autorisation de grimper à 42 mensuels, puis à 47 vers la fin de l'année.

Avant la pandémie de Covid-19 et le crash de deux 737 MAX 8 en 2018 et en 2019 (346 morts au total), Boeing produisait 52 avions de la famille du 737 par mois.

Un avion d'essai du Boeing 777X au centre de livraison d'Everett, le 26 juin 2024 dans l'Etat de Washington ( POOL / Jennifer Buchanan )

La cadence de production du 777/777X devrait atteindre prochainement quatre par mois, celle du 767 se hisser à trois et Boeing vient d'obtenir de la FAA l'autorisation de passer de cinq 787 Dreamliner par mois à sept.

Du côté des commandes, le carnet a été grandement étoffé par la commande historique du Qatar à l'occasion de la visite du président Donald Trump dans l'émirat.

Qatar Airways a ainsi acheté 210 avions gros porteurs, pour une valeur totale de 96 milliards de dollars: 130 exemplaires du 787 Dreamliner et trente du nouveau programme 777X - pas encore certifié -, avec une option pour cinquante supplémentaires.

Au total, l'avionneur a enregistré 303 commandes brutes en mai dont 146 pour des 737 MAX, 127 pour des 787 et trente pour des 777.

Il s'agit du plus gros volume de commandes brutes mensuelles depuis décembre 2023 (371 avions commandés), juste avant l'incident d'Alaska Airlines qui n'a fait que des blessés légers.

Après annulations et ajustements comptables, les commandes nettes ressortent à 345 avions en mai et à 606 sur les cinq premiers mois de l'année.

Le carnet de commandes contenait 6.537 avions à fin mai, soit l'équivalent de plus de 500 milliards de dollars.