Boeing enregistre une charge de 5 milliards de dollars en raison des retards du programme 777X

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - ** Les actions de Boeing BA.N chutent de près de 1 % à environ 221,6 $ avant le marché

** BA annonce une charge d'environ 5 milliards de dollars liée à des retards dans le programme du jet 777X

** La perte ajustée par action au 3e trimestre est de 7,47 $, par rapport à une estimation de 4,59 $, selon les données compilées par LSEG

** Le carnet de commandes total de la société a augmenté pour atteindre 636 milliards de dollars, dont plus de 5 900 avions commerciaux

** À la dernière clôture, BA a progressé de 26,2 % depuis le début de l'année