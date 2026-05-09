Boeing enquête sur le décès d'un employé alors que le syndicat réclame des comptes

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Boeing a déclaré vendredi qu'elle poursuivait son enquête sur un accident du travail qui a entraîné le décès d'un employé le mois dernier, après qu'un syndicat eut exigé que toute la lumière soit faite sur cet incident.

Daniel Lussier, un mécanicien aéronautique de 53 ans employé chez Boeing et membre de l'Association internationale des machinistes et des travailleurs de l'aérospatiale (IAM), est décédé en avril à la suite d'un accident survenu à l'usine de Wichita.

“Nous poursuivons notre enquête sur l'accident du travail survenu le mois dernier...”, a déclaré un porte-parole de Boeing.

L'entreprise a déclaré qu'elle continuait à donner la priorité à la sécurité des travailleurs, notamment en organisant des “réunions de sécurité dédiées” pour revoir les processus et améliorer les conditions de travail.

L'IAM avait demandé une enquête approfondie sur l'incident, affirmant qu'une autopsie avait révélé qu'un accident du travail avait contribué au décès de M. Lussier.