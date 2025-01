Boeing doit changer de culture, estime le régulateur de l'aviation américaine

L'avionneur américain Boeing doit changer de culture d'entreprise pour privilégier la sécurité plutôt que les bénéfices, a affirmé le patron du régulateur américain de l'aviation (FAA) tard jeudi, un an après un incident à bord d'un avion de la compagnie aérienne Alaska Airlines.

( AFP / OLIVIER DOULIERY )

"Ce qu'il faut, c'est un changement culturel fondamental chez Boeing, axé sur la sécurité et la qualité plutôt que sur les profits. Cela nécessitera des efforts et un engagement soutenus de Boeing, ainsi qu'une surveillance sans faille de notre part", a écrit sur un blog Mike Whitaker, le patron de la FAA, le régulateur américain du secteur aérien.

Boeing traverse une passe difficile depuis de longs mois, marquée par des problèmes de qualité de production. Ceux-ci ont été mis en lumière le 5 janvier 2024, lorsqu'une porte s'est arrachée en plein vol sur un 737 MAX 9 d'Alaska Airlines, faisant quelques blessés légers.

Après cet incident, la FAA avait lancé un audit sur la qualité de la production de l'avionneur et lui avait notamment donné 90 jours pour élaborer un "plan d'action complet" pour assainir la qualité de sa production.

La FAA a également plafonné la production de l'avion 737 à 38 exemplaires mensuels, rythme que le constructeur n'a en réalité pas atteint en 2024 à cause du ralentissement de sa chaîne d'assemblage pour mettre en place les nouvelles mesures de sécurité et de conformité.

"Boeing s'efforce de progresser dans l'exécution de son plan global dans les domaines de la sécurité, de l'amélioration de la qualité et de l'engagement et de la formation efficaces des employés (...). Notre surveillance renforcée est là pour rester", a ajouté M. Whitaker, pour qui ce changement ne prendra pas "juste un an".

De son côté, Boeing a publié vendredi un état des lieux des actions qu'il a mises en place depuis un an pour améliorer la qualité dans ses usines.

Le groupe a notamment réduit "significativement les défauts dans l'assemblage du fuselage du 737 chez Spirit AeroSystems en augmentant les points d'inspection sur les sites de construction", fait-il valoir.

L'avionneur explique aussi avoir renforcé la formation de ses mécaniciens et de ses inspecteurs qualité.

Outre des problèmes de qualité de production, le constructeur aéronautique a subi en 2024 une grève de plus de 50 jours ayant paralysé deux usines cruciales.

Dans la foulée, il a annoncé mi-octobre son intention de réduire ses effectifs mondiaux de 10%. A fin 2023, il employait près de 171.000 personnes.