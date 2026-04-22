Boeing affiche une perte inférieure aux prévisions au T1

par Dan Catchpole

Boeing BA.N a fait état mercredi d'une perte nettement inférieure aux prévisions au premier trimestre, signe d'un redressement opérationnel continu après des années de crises successives ayant généré une dette colossale.

Sur les trois premiers mois de l'année, le géant de l'aéronautique a enregistré une perte nette de 7 millions de dollars (5,96 millions d'euros) contre 31 millions un an auparavant. Cela correspond à perte de 20 cents par action alors que les analystes attendaient en moyenne une perte de 83 cents par action.

"Nous avons pris un bon départ et continuons à profiter de notre dynamique grâce à de meilleures performances dans l'ensemble de nos activités", a déclaré Kelly Ortberg, directeur général de Boeing, dans une note adressée aux employés après la publication des résultats, tout en faisant état d'un carnet de commandes record à près de 700 milliards de dollars.

Boeing a puisé 1,5 milliard de dollars dans sa trésorerie au cours du trimestre, en grande partie en raison d'investissements massifs visant à accroître les capacités de production de son avion 787 et de la production d'avions militaires.

L'action Boeing était indiquée en hausse de 3% dans les transactions avant l'ouverture de la Bourse de New York.

FORTE HAUSSE DES BÉNÉFICES DANS LA DÉFENSE

Le chiffre d'affaires de la division avions de ligne a augmenté de 13% pour atteindre 9,2 milliards de dollars au premier trimestre. Cependant, la division a tout de même enregistré une perte de 563 millions de dollars sur la période.

Les bénéfices de la division "défense et espace" du constructeur aéronautique américain ont augmenté de 50% pour atteindre 233 millions de dollars.

Les analystes pensent, comme les dirigeants du groupe, que Boeing continuera de bénéficier de l'augmentation des dépenses militaires à travers le monde, dans un contexte de tensions géopolitiques accrues.

L'an dernier, le Pentagone a attribué au groupe le contrat pour le premier chasseur de sixième génération du pays, le F-47. Boeing figure également parmi les derniers prétendants à la conception du chasseur F/A-XX de sixième génération de la marine américaine.

La division la plus performante de l'entreprise, Boeing Global Services, a enregistré une hausse de 3% de son résultat d'exploitation, à 971 millions de dollars.

La marge d'exploitation de la division a cependant légèrement baissé à 18,1%, ce que la direction de l'entreprise a attribué à la vente, l'année dernière, de sa filiale de services aéronautiques numériques Jeppesen.

Boeing a enregistré une perte de 11 cents par action, soit 20 cents par action pour ses activités principales, au premier trimestre.

(Rédigé par Dan Catchpole à Seattle ; version française Etienne Breban)