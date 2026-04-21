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Boeing affiche une hausse de 11,7 % de son chiffre d'affaires d'une année sur l'autre
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 20:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 avril - ** Les actions de Boeing BA.N ont baissé de 1,8% avant la publication des résultats du 1er trimestre, prévue avant l'ouverture de la bourse mercredi

** Le constructeur d'avions devrait afficher une perte par action de 0,83 $ par rapport à une perte par action de 0,49 $ au 1er trimestre 2025, sur un chiffre d'affaires de 21,78 milliards de dollars, soit une augmentation de 11,7 % en glissement annuel, selon les données de LSEG

** BA a atteint ou dépassé les estimations du BPA au cours de quatre des huit derniers trimestres, selon LSEG ** Le 27 janvier, le rapport trimestriel de BA pour le 4ème trimestre a montré que BA avait renoué avec les bénéfices, grâce à la vente de son fournisseur de services d'aviation numérique et à l'augmentation de la production et des livraisons d'avions à réaction

** Sur les 29 analystes qui couvrent BA, la répartition des recommandations est de 24 "achat fort" ou "achat", les 5 restants considèrent l'action comme "à conserver"

** L'objectif de prix médian de 268,00 $ est en baisse de 2,5 % par rapport à il y a un mois (LSEG)

** Les actions de BA ont augmenté de 2,1 % depuis le début de l'année, contre un gain de 2,7 % pour l'indice Dow Industrials .DJI et une progression de 3,1 % pour l'indice S&P 1500 Aerospace Defense .SPCOMAED au cours de la même période ** Les options BA impliquent un mouvement de 4,8 % pour les actions, dans un sens ou dans l'autre, d'ici vendredi, selon les données de Trade Alert; cela est plus élevé que le mouvement moyen du titre de 3,1 % le jour des résultats au cours des huit derniers trimestres

** Le titre a glissé le jour des résultats au cours de trois trimestres consécutifs

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BOEING CO
219,270 USD NYSE -2,60%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
49 149,38 Pts Index Ex -0,59%
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