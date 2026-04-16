Boeing accélère dans la production de satellites
information fournie par Zonebourse 16/04/2026 à 16:54
Boeing annonce, avec sa filiale Millennium Space Systems, une montée en cadence de sa production de satellites ainsi qu'un élargissement de son portefeuille afin de livrer plus rapidement et avec davantage de flexibilité. Cette stratégie vise à répondre à une demande soutenue, tant sur les marchés gouvernementaux que commerciaux.
Le groupe introduit notamment "Resolute", une nouvelle plateforme satellitaire de taille intermédiaire, conçue pour offrir plus de capacités qu'un petit satellite tout en restant plus rapide et flexible qu'un programme de grande envergure. Elle repose sur des composants standardisés et des technologies déjà éprouvées en orbite.
Boeing ambitionne de livrer 26 satellites en 2026, en s'appuyant sur des investissements dans la standardisation, l'industrialisation et l'intégration de ses activités avec Millennium.
Cette montée en puissance s'appuie sur un modèle de production visant à augmenter les cadences tout en conservant la capacité d'adapter les satellites aux besoins spécifiques des missions.
Cette annonce n'empêche pas le titre de reculer de plus de 3% à Wall Street.
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