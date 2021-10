Boehringer Ingelheim et OSE Immunotherapeutics annoncent le premier patient traité dans la Phase 1 d’expansion de l’essai clinique évaluant l’anticorps monoclonal antagoniste de SIRPa, BI 765063, en association avec l’anti-PD-1 ezabenlimab, chez des patients atteints d’un cancer avancé de l’endomètre ou colorectal

• Le traitement du premier patient dans la phase d’expansion déclenche un paiement d’étape de 8 millions d’euros de Boehringer Ingelheim à OSE Immunotherapeutics.

• Les données de l’étape 1 d’escalade de dose, présentées à l’ASCO et à l’ESMO 2021, montrent une bonne tolérance de BI 765063 en monothérapie et en association avec ezabenlimab et des signes prometteurs d’efficacité, dont une réponse partielle durable en monothérapie et trois réponses partielles en association chez des patients atteints de tumeurs solides et lourdement prétraités.



Nantes, France, le 30 septembre 2021, 18 heures 30 – Boehringer Ingelheim et OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnémo: OSE) annoncent que le premier patient a été traité dans la phase d’expansion de l’essai clinique de Phase 1 évaluant BI 765063, un anticorps monoclonal first-in-class antagoniste de SIRPa, en association avec ezabenlimab, un anticorps monoclonal anti-PD-1 (BI 754091), chez des patients atteints d’un cancer avancé MSS (Microsatellite Stable) de l’endomètre ou colorectal, deux cancers dont le besoin médical est très important. BI 765063 est un inhibiteur first-in-class de SIRPα sur l’axe CD47/SIRPa « Don’t Eat Me » développé en collaboration avec Boehringer Ingelheim.