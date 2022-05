Boehringer Ingelheim et OSE Immunotherapeutics annoncent le premier patient traité dans l’essai clinique de Phase 1 d’expansion de BI 765063, un anticorps monoclonal antagoniste de SIRPa ciblant les cellules myéloïdes en immuno-oncologie

• Le démarrage de la Phase 1 clinique d’expansion déclenche un paiement d’étape de 10 millions d’euros de Boehringer Ingelheim à OSE Immunotherapeutics.

• L’essai est mené en combinaison avec l’anticorps anti-PD-1 ezabenlimab dans le carcinome hépatocellulaire avancé et dans le cancer tête et cou.



Nantes, France – 3 mai 2022, 18 heures – Boehringer Ingelheim et OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnemo: OSE) annoncent une nouvelle étape franchie dans le cadre de leur accord de licence et de collaboration selon lequel Boehringer Ingelheim a acquis les droits exclusifs de BI 765063, un inhibiteur first-in-class de SIRPα sur l’axe myéloïde SIRPα/CD47. Le premier patient a été traité dans la Phase 1 d’expansion menée par Boehringer Ingelheim dans des cancers avancés difficiles à traiter.