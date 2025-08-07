BoE: une décision reflétant les forces contradictoires (Aberdeen)
information fournie par Cercle Finance 07/08/2025 à 15:32
Ce dernier a en effet voté cette réduction par une majorité de cinq voix contre quatre, 'reflétant les forces contradictoires' auxquelles il est confronté, entre 'inflation plus forte que prévu et faible croissance de l'activité', selon l'économiste.
'Il sera difficile pour la Banque d'Angleterre de donner des indications claires sur la trajectoire probable des taux à partir de maintenant, compte tenu des données désordonnées et du MPC divisé', reconnait Luke Bartholomew.
'Mais en fin de compte, nous nous attendons à ce que la faiblesse de la croissance l'emporte et à ce que la Banque d'Angleterre réduise ses taux plus tard cette année, puis tout au long de l'année prochaine', juge-t-il cependant.
A lire aussi
-
La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi, les investisseurs faisant abstraction de l'entrée en vigueur des nouveaux droits de douane américains ciblant des partenaires majeurs. Vers 14H00 GMT, le Dow Jones gagnait 0,43%, l'indice Nasdaq 1,07% et l'indice ... Lire la suite
-
Les peuples autochtones marchent à Brasilia pour demander des mesures en faveur de la justice climatique au Brésil, alors que le pays se prépare à accueillir le sommet climatique COP30 en novembre.
-
Marji Mansfield, retraitée britannique de 68 ans, n'aurait jamais imaginé être soupçonnée de soutenir le "terrorisme". Cette grand-mère a été arrêtée début juillet pour avoir manifesté contre l'interdiction de l'organisation Palestine Action. Cette dernière a été ... Lire la suite
-
Sempra dépasse les estimations de bénéfices grâce à la croissance des services publics aux États-Unis
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) La société d'infrastructure énergétique Sempra SRE.N a dépassé les estimations des analystes ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer