BoE: une décision reflétant les forces contradictoires (Aberdeen)

(Zonebourse.com) - Revenant sur la réduction par la Banque d'Angleterre de son directeur de 0,25 point à 4,00%, Luke Bartholomew, deputy chief economist chez Aberdeen, souligne que les tendances de vote ont révélé une décision très serrée du comité de politique monétaire (MPC).



Ce dernier a en effet voté cette réduction par une majorité de cinq voix contre quatre, 'reflétant les forces contradictoires' auxquelles il est confronté, entre 'inflation plus forte que prévu et faible croissance de l'activité', selon l'économiste.



'Il sera difficile pour la Banque d'Angleterre de donner des indications claires sur la trajectoire probable des taux à partir de maintenant, compte tenu des données désordonnées et du MPC divisé', reconnait Luke Bartholomew.



'Mais en fin de compte, nous nous attendons à ce que la faiblesse de la croissance l'emporte et à ce que la Banque d'Angleterre réduise ses taux plus tard cette année, puis tout au long de l'année prochaine', juge-t-il cependant.





