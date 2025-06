BoE: statu quo sur le taux directeur information fournie par Cercle Finance • 19/06/2025 à 13:13









(CercleFinance.com) - Lors de sa réunion qui s'est terminée le 18 juin, le comité de politique monétaire de la Banque d'Angleterre (BoE) a voté le maintien de son taux directeur à 4,25%, par une majorité de six membres contre trois, qui auraient préféré une réduction de 25 points de base.



'Compte tenu des perspectives, et de la poursuite de la désinflation, il convient de garder une approche graduelle et prudente dans la poursuite du retrait du caractère restrictif de la politique monétaire', estime l'institution monétaire.



Aussi, elle prévient que 'la politique monétaire devra rester restrictive pendant suffisamment longtemps, jusqu'à ce que les risques pesant sur un retour durable de l'inflation à l'objectif de 2% à moyen terme se soient encore dissipés'.





