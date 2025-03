BoE: statu quo sur la politique monétaire information fournie par Cercle Finance • 20/03/2025 à 13:13









(CercleFinance.com) - La Banque d'Angleterre (BoE) indique que lors de sa réunion qui s'est terminée le 19 mars, son comité de politique monétaire a voté le maintien de son taux directeur à 4,5%, par une majorité de huit contre une qui aurait préféré le réduire de 0,25 point de pourcentage à 4,25%.



'L'inflation sur douze mois a augmenté à 3% en janvier, contre 2,5% en décembre, soit légèrement plus que prévu dans le rapport de février. Les pressions sur les prix et les salaires au Royaume-Uni s'atténuent, mais restent quelque peu élevées', souligne-t-il.



Compte tenu de l'évolution de l'opinion du comité sur les perspectives d'inflation à moyen terme, il estime qu'il convient 'd'adopter une approche progressive et prudente en vue de poursuivre le retrait de la politique monétaire'.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.