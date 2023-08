Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BoE: relèvement du taux directeur de 0,25 point information fournie par Cercle Finance • 03/08/2023 à 13:12









(CercleFinance.com) - Le comité de politique monétaire (MPC) de la Banque d'Angleterre (BoE) annonce avoir décidé, lors de sa réunion qui s'est terminée le 2 août, d'augmenter son taux directeur de 0,25 point de pourcentage, à 5,25%.



Cette décision a été prise à une majorité de six voix contre trois : deux membres auraient préféré l'augmenter de 0,5 point de pourcentage, pour le fixer à 5,5%, tandis qu'un autre aurait préféré le maintenir à 5%.



'Certains indicateurs clés, notamment la croissance des salaires, suggèrent que certains des risques liés à des pressions inflationnistes plus persistantes ont peut-être commencé à se cristalliser', indique le MPC.





