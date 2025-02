BoE: réduction du taux directeur à 4,5% information fournie par Cercle Finance • 06/02/2025 à 13:10









(CercleFinance.com) - La Banque d'Angleterre (BoE) annonce que son conseil de politique monétaire a voté à une majorité de sept voix en faveur d'une réduction de son taux directeur de 0,25 point, à 4,5%, tandis que les deux membres restants auraient préféré une réduction de 0,5 point.



La banque centrale britannique met en avant 'des progrès substantiels accomplis en matière de désinflation au cours des deux dernières années', qui lui ont permis de retirer progressivement un certain degré de politique restrictive.



'La politique monétaire devra rester restrictive pendant suffisamment longtemps jusqu'à ce que les risques d'un retour durable de l'inflation à l'objectif de 2% à moyen terme se soient encore dissipés', prévient-elle cependant.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.