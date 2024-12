BoE: politique monétaire laissée inchangée, comme prévu information fournie par Cercle Finance • 19/12/2024 à 14:01









(CercleFinance.com) - Après l'avoir réduit de 25 points de base en novembre, le comité de politique monétaire de la Banque d'Angleterre (BoE) a annoncé jeudi avoir décidé de maintenir son taux directeur à 4,75% à l'issue de sa réunion qui s'est déroulée dans la matinée.



Le comité précise dans son compte-rendu que ce statu quo, largement attendu par le marché, a été adopté par une majorité de six voix contre trois.



Trois membres auraient préféré une nouvelle réduction de 0,25 point de pourcentage, à 4,50%.



Si la banque centrale reconnaît que bon nombre d'indicateurs économiques se sont récemment détériorés, témoignant d'une croissance plus faible qu'anticipé au Royaume-Uni en cette fin d'année, elle souligne aussi que le taux d'inflation annuel a bondi de 2,6% au mois de novembre, contre +1,7% en septembre.



Dans ce contexte, la BoE prévient que sa politique monétaire 'devra rester restrictive pendant suffisamment longtemps jusqu'à ce que les risques d'un retour durable de l'inflation à l'objectif de 2% à moyen terme se soient encore dissipés'.



'Le comité décidera du du caractère restrictif approprié de sa politique monétaire à chacune de ses réunions', indique l'institution.



Sa prochaine réunion de politique monétaire se tiendra le 5 février.



Suite à cette annonce, l'indice FTSE 100 de la Bourse de Londres a brièvement réduit ses pertes avant de renouer avec un repli de l'ordre de 1,2%, comme c'était le cas en début de matinée suite au changement de ton adopté hier par la Réserve fédérale américaine.





